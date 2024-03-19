Karacabey’in çehresi değişiyor

Karacabey Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği asfalt ve parke taşı çalışmalarının yanı sıra merkez ve kırsal mahallelerde yol düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Danışment, Tophisar, Dağkadı, Karakoca ve Hotanlı mahallerinde arazi yolu çalışması ve mahalle içi yol çalışmaları gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler, şehir içi ve kırsal mahallelerde daha önce döşenen parke taşlarıyla ilgili tamir ve düzenleme çalışmalarını da yürüterek, bozulan alanlarda tadilat çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışmaları kapsamında, kırsalda Danışment, Tophisar, Dağkadı, Karakoca ve Hotanlı mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Mahalle içi yol çalışmalarının yanı sıra arazi yolu çalışmaları da yapan Karacabey Belediyesi ekipleri, deforme olan yolları daha düzenli ve bakımlı hale getiriyor.

DAHA MODERN HALE GELİYOR

Vatandaşların yaşam standartlarını daha da güzelleştirmek adına aralıksız çalıştıklarını ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, merkez ve kırsaldaki yerleşim yerlerinin daha modern hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Göreve geldiği günden beri yol çalışmalarına önem veren Başkan Ali Özkan, vatandaşlara modern, çağdaş teknolojinin imkânlarını sunarak, müreffeh bir kentte yaşamanın keyfini aktarmak istediklerinin altını çizerken, “Karacabey’imizi her yönüyle daha sağlıklı bir altyapıya ve konforlu bir üst yapıya kavuşturmak için bu çalışmalar ihtiyaç duyulan tüm mahallelerde devam edecek” dedi.