Karacabey’de metruk bina sorununa kökten çözüm

Karacabey'de metruk binaların yıkım işlemleri sürüyor. Son olarak Sırabademler Mahallesinde gerçekleştirilen yıkımlarla, ilçe genelinde ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 127’ye ulaştı. Belediye Başkanı Ali Özkan, yıkımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsalda yıkılmak üzere olan ve bundan dolayı hem sağlık hem de güvenlik anlamında risk oluşturan metruk yapıların yıkım işlemlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sırabademler Mahallesinde gerçekleştirilen yıkımla toplam ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 127’ye çıktı.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlar mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

YIKIMLAR SÜRECEK

Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey'i daha yaşanabilir bir kent hedefiyle gerek altyapı gerekse de üstyapı çalışmaları ile geleceğe hazırladıklarını kaydetti.

Özkan hem görüntü kirliliği hem de güvenlik açısından risk oluşturan metruk binaları ortadan kaldırmaya devam edeceklerini vurgularken, bu tarz müracaatları belediyeye muhtarlar aracılığı ile veya şahsi olarak da bildirilebileceğini ve gerekli prosedürlerin tamamlandıktan sonra yıkımın hızla gerçekleşeceğinin altını çizdi.