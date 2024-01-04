Karacabey'in o mahallesinde motorlar çalınıyor, araç lastikleri patlıyor!

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yeni Mahalle'nin sorunlarını dinleyen Herkes Duysun ekipleri, "Mahallemin Muhtarları" programında, ilçe sakinleri hırsızlık problemlerini dile getirerek, mahalleye kamera konulması gerektiğini kaydetti.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenimahalle’yi ziyaret ettik. Mahallede oturan vatandaşlar ve esnaf, muhtardan memnun olduklarını fakat güvenlik hizmetlerinin artması gerektiğini ifade etti.

Muhtardan memnun olduklarını belirten Yeni Mahalle sakinleri, “Muhtardan memnunum fakat hırsızlıklar çoğaldı. Hep motorlar çalınıyor, arabaların lastikleri patlatılıyor. Kamera istiyoruz. Gayet iyi fakat otopark istiyoruz ve temizlik hizmetleri artmalı, yol çalışmaları oldu ama kaldırımlar yapılmadı.” diyerek eksikliği dile getirdi.

Bu yıl seçilirse muhtarlıkta 7. dönemi olacağını belirten Yenimahalle Muhtarı Çetin Ayva ise Herkes Duysun muhabirine yaptığı açıklamada, “1996 yılından beri muhtarım. 6. dönemim bitiyor, nasipse 7. döneme devam edeceğiz. Altyapı, taziye evi, düğün salonu ve 5 park yapıldı. Belediye, hiçbir şeyimizi eksik etmedi. Hizmetlerde sıkıntımız yok. Daha önce altyapı sıkıntımız vardı, altyapı ve üstyapı sorunlarının hepsi bitti. Servisle ilgili ve durakla ilgili sorun vardı, onları da başkanımız çözdü. Belediye muazzam çalışıyor. Aşevi var, sosyal yardımlaşmadan gelen destek var ve gayet iyi, herhangi bir sorun yok.” ifadelerini kullandı.