Karacabey'de altyapı bitti sıra asfaltta

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede altyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmalarına da başlandığını duyurdu. Özkan, “Ana arterlerde ve bozulan sokaklarda yama yerine komple asfalt yapıyoruz” dedi ve Gazi Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda başlayan asfaltlama çalışmalarına katıldı.

Özkan burada yaptığı açıklamada, “İlçemizde, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte BUSKİ marifetiyle çocuklarımızın, torunlarımızın hayat standardını yükseltecek altyapı seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bir taraftan havai elektrik hatlarını yer altına alıyoruz ve bunda %90 oranında netice elde ettik. Bir taraftan da içme suyu, kanal, yağmur suyu hatları yenileniyor ve büyüyen nüfusa hizmet edecek şekilde kapasitesi artırılıyor. Bu çerçevede en önemlisi de asbestli borulardan kurtulmuş oluyoruz. Kanserojen madde ihtiva eden bir sistemden, tamamen modern, çağdaş bir sisteme geçiyoruz” dedi.

“Sorunlar kökten çözülecek”

Başkan Özkan altyapı çalışmaları sırasında vatandaşların zaman zaman bozulan yollardan dolayı zorluklar yaşadığını belirterek devam ettiği konuşmasında, “Tabii altyapı çalışmaları meşakkatli olmuştur. Hamdolsun Karacabey’imizde bu çalışmalar başladığı andan itibaren titizlikle sürüyor. İçme suyu ile alakalı %60 seviyesine geldik, kanal ve yağmur suyunda da %30 seviyesini geçtik bir sene zarfında. Allah’ın izni ile bütün altyapı problemlerini kökünden çözmeyi düşünüyoruz. Altyapı çalışması biten yerlerde Büyükşehir’e ait olan kısımlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğerlerinde de Karacabey Belediyesi yama yapmak yerine asfalt çalışması yapma kararı aldık ve bu çalışmaları Gazi Mahallemizde başlatmış bulunuyoruz. Allah’ın izni ile sabrın sonu selamettir diyoruz” dedi.

“Yağmur sonrası bazı noktalarda yaşanan taşkınlar da sona erecek”

Ali Özkan konuşmasına, son yıllarda yaz aylarında gerçekleşen yoğun yağışlarla birlikte bazı noktalarda yaşanan su taşkınlarının da tarih olacağını belirterek, “Karacabey’de içme suyu, kanal ve yağmur suyu arıtma tesislerini tamamen yenileyerek, gelecek yüzyılda Karacabeylilerimizin hizmetinde olacak şekilde düzenlenmesini gerçekleştiriyoruz. Yağmur suyu, kanal, içme suyu çalışmalarıyla bu yağışlardan olumsuz hava şartlarından, afetlerden en az seviyede etkilenmesini sağlayacağız. Hemşerilerimizden bir kez daha sabır diliyoruz. Allah’ın izni ile biraz geç olacak ama gelecek yüzyıllara hitap edecek güzel bir çalışmayı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Bu noktada duyarlılık gösteren, sabır gösteren, bu toza toprağa katlanan hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.