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Karacabey Boğazı’nda deniz suyu kalitesi bu tesis ile artacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin BUSKİ marifetiyle Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin artırılması amacıyla geçen yıl temelini attığı Karacabey Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat hızla sürüyor

GÜNDEM 29.03.2024, 14:17
Karacabey Boğazı’nda deniz suyu kalitesi bu tesis ile artacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinin BUSKİ marifetiyle Karacabey Boğazı’ndaki su kalitesinin artırılması amacıyla geçen yıl temelini attığı Karacabey Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisinde inşaat hızla sürüyor.BURSA (İGFA) - Sağlıklı bir kentin ancak sağlıklı bir altyapı üzerine inşa edilebileceği prensibiyle altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, atık su arıtma konusunda da örnek yatırımları hayata geçiriyor. İçme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 20’lerin altına indirerek bu konuda Türkiye’de lider konumunda olan Büyükşehir Belediyesi, atık suların arıtımı ve geri kazanımı için arıtma tesisi sayısını her geçen gün artırıyor. Karacabey’de yıllardır beklenen Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisinin temeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mart 2023’te atılmıştı. Karacabey ilçesi Boğaz, Bayramdere ve Kurşunlu yerleşimlerine hizmet verecek tesisteki inşaat çalışmalarının Ağustos 2024’te tamamlanması hedefleniyor. Günlük 4 bin 400 metreküp kapasiteye sahip olacak tesis, AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek. Tesiste arıtılmış sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deşarjla Marmara Denizi’ne verilecek. Böylelikle mavi bayrağın dalgalandığı Karacabey Boğazı’nda deniz suyu kalitesi daha da artacak.

“HIZLI ADIMLAR ATIYORUZ”

Arıtma tesisi yatırımlarının ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen senelerde büyük bir müsilaj problemi ülke gündemine geldi. Bunun bir daha olmaması ve denizlerimizi daha temiz hale getirmek için ilgili tüm illerle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda toplantılar yapılmıştı. Var olan çalışmalarımızı bizde gözden geçirerek gerekli adımları hızla atmaya devam ettik. Arıtma tesisimiz AB standartlarında ileri biyolojik kentsel arıtma prosesine uygun bir şekilde hizmet verecek. Tesiste arıtılan sular, ultraviyole dezenfeksiyondan sonra derin deniz deşarjıyla Marmara Denizi’ne verilecek. Karacabey longoz ormanları ve Marmara Denizini korumak için üzerimize düşeni büyük bir titizlikle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

KOCAÇAY DELTASI HAYAT BULACAK

Karacabey Yeniköy Atık Su Arıtma Tesisinin hizmete girmesiyle, Karacabey’in yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan Kocaçay Deltası’nın da hayat bulacağını vurgulayan Başkan Aktaş, deltanın denize döküldüğü yerde oluşmuş lagünler, subasar ormanları ve geniş kumullar içermesiyle doğal yaşam açısından büyük önemi bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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