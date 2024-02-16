Karacabey Boğazı'nda 400 metre ağa el konuldu

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karacabey Boğazı ve Bayramdere Balıkçı Barınağı'nda denetim ve kontroller yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey Boğazı ve Bayramdere Balıkçı Barınağı içerisinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlığı (TCSG-85 Komutanlığı), Bandırma Kolluk Destek Tim Komutanlığı, Morad-6 Kısım Amirliği ve Karacabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri ile müşterek denetim ve kontroller yaptı.

Kontrol ve denetimler sonucunda toplamda; 28 adet av malzemesine ve 400 metre ağa el konuldu.

Çift fenerlikli ırgat, ırgat üzerinde bulunan çelik halat, teknelerin sancak ve iskelesinde bulunan matafora, teknelerin kıç tarafında bulunan Trol barı (makara), çelik halat, bom direği, kurşunlu halat ele geçirildi.

Olayda 3 şahsa toplamda 65 bin 590 TL tarafından İdari Para Cezası uygulandı.