Karabük’te Düzce Ulaşım A.Ş. Modeli

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün önemle üzerinde durarak Düzce’ye özel geliştirilmesini sağladığı ulaşım modeli Karabük’te uygulanmaya başladı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr (DÜZCE İGFA)

Karabük Belediyesi ev sahipliğinde 60 aracın hizmete alındığı organizasyona Düzce Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Ulaşım A.Ş. yetkilileri ve teknik destek ekibi katıldı.

Araçların hizmete alındığı törende konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, ulaşımdaki sorunların çözülmesi adına Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün kendilerine büyük destek verdiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Karabük'te en iyi ve en ucuz ulaşımı hizmete aldık. Sizlerin layık olduğu hizmet sizlere sunulacak. Bizim görevimiz bu.

Karabük'ün çehresi yapacağımız açılışlarla değişecek. Bu araçları Karabük Belediyesi bütçesiyle aldık. Sizlere lüks araçlarımız ve eğitimli şoförlerimizle hizmetin en iyisini sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu özel projemizin hayata geçmesine bizlerden desteklerini esirgemeyen, bölgemize büyük hizmetleri olan 65. Hükümetimizin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Düzce Belediye Başkanımız değerli dostum Sayın Dr. Faruk Özlü beyefendiye ve ekibine şükranlarımı sunuyorum.” İfadelerini kullandı.