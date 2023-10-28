Karabağlı şehit annelerinden Kayseri Talas'a çıkarma

Azerbaycan’ın Karabağ topraklarını geri aldığı çatışmalarda şehit düşen askerlerin annelerinden oluşan bir grup, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ı ziyaret ederek Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Anıtı, Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi ve İsa Çeşmesi için teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye - Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu tarafından düzenlenen program kapsamında Kayseri’deki üç gün geçiren Karabağ şehit anneleri, ilk olarak Yenidoğan Mahallesinde bulunan Azerbaycan Kardeşlik Parkı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi Hocalı Anıtı ile İsa Çeşmesini ziyaret etti.

HOCALI ŞEHİTLERİNE ÇİÇEK

Burada 1992 yılında Ermenistan’ın yaptığı soykırımda hayatını kaybedenler adına oluşturulan Hocalı Anıtı önüne gelen şehit anneleri, saygı duruşunda bulunarak anıta çiçek koydu.

Ardından Talas Belediyesine geçen heyet, Başkan Mustafa Yalçın ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye - Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, Karabağ şehitleri anneleri Güldane Memmetbeyova, Brillayant Askerova, Emine Memmetova, Şüküfe Hüseyinova ile Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Şehit Aileleri Birimi Şube Müdürü Zümrüt Sametova yer aldı.

Heyet adına açıklamalarda bulunan Türkiye - Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında Karabağ şehit annelerini Türkiye’deki şehit aileleriyle buluşturduklarını söyledi.

“BİZE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

Bu kapsamında Kayseri’de bulunduklarını ifade eden Sarı, Hocalı Anıtı ziyaretlerinde çok duygulandıklarını belirterek, “Azerbaycan Kardeşlik Parkı içinde bulunan anıt ile Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi ve İsa Çeşmesi için teşekkür ederiz. Çok duygulandık.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kısa süre önce parkı açtıklarını kaydederek heyeti Kayseri’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

“ALLAH TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’I KORUSUN”

Ziyarette konuşan Azerbaycan Milli Savunma Bakanlığı Şehit Aileleri Birimi Şube Müdürü Zümrüt Sametova, Hocalı katliamında 613’den fazla vatandaşın şehit olduğunu belirterek, “30 yıldan sonra topraklarımızı geri kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İhlam Aliyev cmuhurbaşkanımızın komutanlığında annelerimizin şehit evlatlarıyla geri alındı. Allah Türkiye ve Azerbaycan şehitlerine rahmet eylesin, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini korusun.” diye konuştu.

ŞEHİT ANNELERİNDEN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Şehit annelerinden Brillayant Askerova, oğlunun Hocalı soykırımındakilerin kanını yerde bırakmadığını kaydederken, şehit annesi Emine Memmetova ve Şüküfe Hüseyinova ise Talas Belediyesi tarafından yapılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından heyet Başkan Yalçın’a Azerbaycan’dan çeşitli hediyeler takdim ederken, Başkan Yalçın da misafirlerine Talas’ı tanıtıcı yayınlardan oluşan hediyeler verdi.