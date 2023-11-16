'Karabağlar Mobilyası' için markalaşacaklar

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “markalaşma”konulu söyleşide yaptığı konuşmada, Türkiye’de ‘Karabağlar Mobilyası’nın söz sahibi olabilmesinin en büyük istekleri olduğunu söyledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, markalaşmanın önemine dikkat çekerek belediye olarak markalaşmaya önemsediklerini, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını, markalaşmaya olan desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Karabağlar’daki Mobilya Akademi’de Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliği ile gerçekleştirilen “Neden Markalaşmalıyız?” konulu söyleşide konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar’da mobilya sektörünün daha da gelişebilmesi için yerel yönetim olarak destek olmaya devam edeceklerini, sektörün İzmir’de ve Türkiye’de önemli noktaya gelebilmesinin en büyük istekleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Selvitopu, “Mobilya Akademi’yi yapmalarındaki amaçlarının mobilya sektörüne hizmet etmek olduğunu kaydederek, "Bizden ziyade burayı sektörün kullanmasını istiyoruz. İzmir’de mobilya sektörünün gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi en büyük arzumuz. Kaymakamlıkla beraber Odamız burada eğitimler gerçekleştirdi. Belediye olarak biz de Odamızla birlikte bu eğitimlere devam edeceğiz. Mobilya sektörünün ihtiyacı olan ara elemanların yetiştirilmesi konusunda hep birlikte çalışmaya gayret göstereceğiz.‘Karabağlar’ deyince mobilya ile özdeşleşmiş ilçeyiz. Yine İzmir’de, Ege’de Karabağlar denildiği zaman akla ilk gelen mobilya sektörüdür. Makineleşmeden önce Karabağlar mobilyası Türkiye’ye ve dünyanın çeşitli bölgelerine mobilya ihraç eden merkez konumundaydı. Ancak sanayileşmenin, teknolojinin getirdiği dezavantajlarla karşı karşıya kalındı. Sektörün ileri gelenleri bu konularda mutlaka çalışmalar yapacaklar ve Karabağlar mobilyası Türkiye’de ve dünyada rekabet edebilir bir konuma gelecektir. Karabağlar Belediyesi olarak, mobilya sektörüne yerel yönetim olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Sadece bizim desteğimiz elbette yeterli değil. Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kurumlar elbirliği ile verecekleri destekle sektörümüz İzmir’de ve Türkiye’de daha önemli bir noktaya gelebilir. Tüm isteğimiz, arzumuz bu" diye konuştu.

Söyleşide konuşan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da kurumsallaşma vurgusu yaptı ve özeleştiride bulunarak mobilya sektöründe çalışan birçok kişinin sanayiden geldiğini, az sayıda çalışanın yüksek öğrenim mezunu olduğunu belirterek dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için eğitimin ve markalaşmanın şart olduğunu dile getirdi.

Toplantıda konuşan Marka Danışmanı ve Network Okulu Kurucusu Seçkin Kalkanoğlu da araştırması sonucu Mobilya Akademi’nin sadece Karabağlar’da kurulduğunu, akademinin eğitim önemli katkılar sunacağına inandığını ve Türkiye’nin her bölgesinde böyle bir kuruluşa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uluslararası bir marka olabilmek için neler gerektiği konusunda toplantıya katılan mobilya sektörünün temsilcilerini ve çalışanlarını bilgilendiren Kalkanoğlu, değişen dünyada kendini yenileyemeyen dev şirketlerin bile batmak zorunda kaldığını söyledi.