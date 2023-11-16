Son Dakika

'Karabağlar Mobilyası' için markalaşacaklar

GÜNDEM 16.11.2023, 09:17
'Karabağlar Mobilyası' için markalaşacaklar

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “markalaşma”konulu söyleşide yaptığı konuşmada, Türkiye’de ‘Karabağlar Mobilyası’nın söz sahibi olabilmesinin en büyük istekleri olduğunu söyledi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, markalaşmanın önemine dikkat çekerek belediye olarak markalaşmaya önemsediklerini, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını, markalaşmaya olan desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Karabağlar’daki Mobilya Akademi’de Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliği ile gerçekleştirilen  “Neden Markalaşmalıyız?” konulu söyleşide konuşan Başkan Selvitopu, Karabağlar’da mobilya sektörünün daha da gelişebilmesi için yerel yönetim olarak destek olmaya devam edeceklerini, sektörün İzmir’de ve Türkiye’de önemli noktaya gelebilmesinin en büyük istekleri olduğunu dile getirdi.

Başkan Selvitopu, “Mobilya Akademi’yi yapmalarındaki amaçlarının mobilya sektörüne hizmet etmek olduğunu kaydederek, "Bizden ziyade burayı sektörün kullanmasını istiyoruz. İzmir’de mobilya sektörünün gelişmesi ve daha iyi yerlere gelmesi en büyük arzumuz. Kaymakamlıkla beraber Odamız burada  eğitimler gerçekleştirdi. Belediye olarak biz de Odamızla birlikte bu eğitimlere devam edeceğiz. Mobilya sektörünün ihtiyacı olan ara elemanların yetiştirilmesi konusunda hep birlikte çalışmaya gayret göstereceğiz.‘Karabağlar’ deyince mobilya ile özdeşleşmiş ilçeyiz. Yine İzmir’de, Ege’de Karabağlar denildiği zaman akla ilk gelen mobilya sektörüdür. Makineleşmeden önce Karabağlar mobilyası Türkiye’ye ve dünyanın çeşitli bölgelerine mobilya ihraç eden merkez konumundaydı. Ancak sanayileşmenin, teknolojinin getirdiği dezavantajlarla karşı karşıya kalındı. Sektörün ileri gelenleri bu konularda mutlaka çalışmalar yapacaklar ve Karabağlar mobilyası Türkiye’de ve dünyada rekabet edebilir bir konuma gelecektir. Karabağlar Belediyesi olarak, mobilya sektörüne yerel yönetim olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Sadece bizim desteğimiz elbette yeterli değil. Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Bakanlığı, Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kurumlar elbirliği ile verecekleri destekle sektörümüz İzmir’de ve Türkiye’de daha önemli bir noktaya gelebilir. Tüm isteğimiz, arzumuz bu" diye konuştu.

Söyleşide konuşan İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da kurumsallaşma vurgusu yaptı ve özeleştiride bulunarak mobilya sektöründe çalışan birçok kişinin sanayiden geldiğini, az sayıda çalışanın yüksek öğrenim mezunu olduğunu belirterek dünya ülkeleriyle rekabet edebilmek için eğitimin ve markalaşmanın şart olduğunu dile getirdi.

Toplantıda konuşan Marka Danışmanı ve Network Okulu Kurucusu Seçkin Kalkanoğlu da araştırması sonucu Mobilya Akademi’nin sadece Karabağlar’da kurulduğunu, akademinin eğitim önemli katkılar sunacağına inandığını ve Türkiye’nin her bölgesinde böyle bir kuruluşa ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Uluslararası bir marka olabilmek için neler gerektiği konusunda toplantıya katılan mobilya sektörünün temsilcilerini ve çalışanlarını bilgilendiren Kalkanoğlu, değişen dünyada kendini yenileyemeyen dev şirketlerin bile batmak zorunda kaldığını söyledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3