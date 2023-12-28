Karabağlar'da yılbaşı denetimleri sürüyor

İzmir'de Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların sıklıkla alışveriş yaptığı yerlerde denetimlerini artırdı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi ekipleri, özellikle fırın, pastane, kuruyemişçi ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştiriyor. İşletme ve pazaryerlerinde hijyen, gramaj, etiket kontrolü, tartı denetimi yapan ekipler aynı zamanda ruhsat kontrolü gerçekleştiriyor.

Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de dikkatle alan ekipler, denetimlerini yılbaşı günü ve sonrasında da sürdürecek.