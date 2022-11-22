Kara ve Hava harekatıyla ilgili bilgi aldı, talimatlar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar’dan telefonda bilgi aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Bakan Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

89 HEDEF İMHA, 184 TERÖRİST ETKİSİZ!

Pençe-Kılıç Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Münbiç, Zor Mağara bölgesi, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedeflerin vurulduğunu belirten Bakan Akar, harekâtın ilk aşamasında teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların aralarında bulunduğu 89 hedefin imha edildiğini belirtti.

Terör örgütünün büyük bir çöküş içinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti:

https://youtu.be/81AoCgB95uc

“Biz diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu’nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış’ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz. Pençe-Kılıç Harekâtı’nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtarmak için baskıyı azaltmadan eli kanlı, bebek katili teröristlere karşı yapılması gerekenleri ‘ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışı ile yerine getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri gerek faaliyetlerin planlamasında gerekse icrasında sivillere, çevreye, tarihî, kültürel ve dinî yapılara zarar gelmemesi için hiçbir ordunun göstermediği hassasiyeti gösteriyor. Türk ordusu tüm bu hassasiyetleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa sonuna kadar yapacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.