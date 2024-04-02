Kara Kuvvetleri'nden Kış-2024 Tatbikatı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yıllık planlı eğitimleri kapsamında, 5 Mart’ta başlayan ve 5 Nisan’da sona erecek olan Kış-2024 Tatbikatı başarıyla sürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Kış 2004 Tatbikatıyla ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Hazırlıklarına 2 ay önceden başlanan tatbikat, 3’üncü Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde tüm doğu illerinde icra ediliyor.

Tatbikatın “Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı”, Kars’taki Şehit İstihkâm Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlham Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilirken doğu sınırlarımızda ise Fiilî Sınır Güvenliği Tatbikatları yapılırken, ayrıca Ağrı ve Tatvan’da Fiilî Atışsız Arazi Tatbikatı icra ediliyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığının yıllık planlı eğitimleri kapsamında, 5 Mart’ta başlayan ve 5 Nisan’da sona erecek olan Kış-2024 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Hazırlıklarına 2 ay önceden başlanan tatbikat, 3’üncü Ordu Komutanlığının sevk ve idaresinde tüm doğu illerimizde… pic.twitter.com/9qShvLJS1O— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2024

Tatbikat kapsamında, kahraman Türk topçusu tarafından hedefler başarıyla imha ediliyor.

Yıllık planlı eğitimler kapsamında Kış-2024 Tatbikatı 5 Nisan'da sona erecek.