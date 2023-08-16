Kara Kuvvetleri'nde devir-teslim

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askerî Şûra kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir-teslim törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti.

Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.