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Kara Kuvvetleri forsu yeniden tasarlandı
GÜNDEM 16.02.2024, 17:49
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu yeniden tasarlanarak kullanılmaya başlandı. Komutanlığın brövesi ve sembolünde ise değişikliğe gidilmedi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." ifadeleri kullanıldı.
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