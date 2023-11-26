Kar yağmasını beklemeyin! Şimdiden taktırın!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayıp 4 ay süreceğini belirtirken, "Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin. Trafikte güvenli sürüş ve olası kazaları önlemek için lütfen lastiklerimizi şimdiden taktıralım" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kış lastiği kullanma zorunluluğunun başlayacağını duyurdu. İstanbul için ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 25 Kasım Cumartesi günü itibariyle başlamıştı.

Sürücüleri uyaran Bakan Uraloğlu, "Kış şartlarına uygun olmayan ve kış lastiksiz araçlarla lütfen yola çıkmayalım. Yola çıkmadan önce hava ve yol durumu hakkında mutlaka bilgi sahibi olalım. Araçlarımızda; zincir, takoz ve çekme halatlarını kati suretle bulunduralım. Yolda mahsur kalan araç sahibi iseniz, bulunduğunuz şeridi değiştirmeyelim. Olumsuz hava şartlarında yolun sol şeridini özellikle boş bırakalım. Karla mücadele araçlarına fazla yaklaşmayalım, gerekmedikçe sollama yapmayalım" uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında kalan 4 aylık dönemde kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu olacağını kaydetti.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

Bakan Uraloğlu, zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara 2023 yılında 2 bin 568 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası uygulanacağını ve sürücülere ise 10 ceza puanı verileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, denetlemelerin; Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim yetkilileri tarafından yürütüleceğini kaydetti.



Kış lastiğinin zorunlu olduğu süre içerisinde; kış lastiklerinin yanaklarında standardı sağladığını gösteren (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi işareti bulunması gerekiyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın "turuncu ekipleri", kar ve buzlanmayla mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için tüm hazırlıklarını tamamladığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Karayolları Genel Müdürlüğü, kış mevsiminde yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı kar mücadelesi çalışmalarında toplam 68 bin 726 kmlik yol ağında; 448 adet kar mücadele merkezi üzerinden, 11 bin 828 adet makine ve ekipman, 13 bin 238 personel ile gerçekleştirecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere; 687 bin ton tuz, 427 bin m3 tuz agregası, kritik kesimler için 10 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Ayrıca, yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 866 km kar siperi yapıldı" dedi.