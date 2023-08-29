Kaplıcaya gidecek olanlar dikkat! Devlet ödüyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kaplıca tedavilerinin giderlerine yönelik paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - SGK, geçtiğimiz yıllarda Sağlık Uygulamalar Tebliği'nde yaptığı değişikle hastalık masrafları dışında bazı alternatif tedavi yöntemlerini duyurmuştu kaplıca tedavileri de SGK kapsamında yer almıştı.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaplıca tedavilerinde yol, gündelik ve refaketçi giderlerinin SGK tarafından karşılandığı hatırlatıldı.

DEVLET ÖDEMESİNİN ALINABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

Giderlerin karşılanabilmesi için; tedavi için sağlık kurulu raporu oluşturulması

* Raporun oluştuğu tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanması

* 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekiyor.

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