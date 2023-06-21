Kapıkule’de kaçak külçe altınlara el konuldu

Kapıkule’de 15 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında; Kapıkule’de 15 kilogram külçe altın ele geçirildi.

Bulgaristan ülkesinden ülkemize giriş yapan araçta yapılan aramada gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkemize sokulmaya çalışılan (50,100,250 ve 1000g’lık) külçeler halinde 15 kg altın ele geçirilmiş, olup olayla ilgili 3 kişi hakkında gerekli soruşturma başlatıldı.