Kapıkule’de Gümrük Muhafaza kaçakçılara karşı 'kapı' gibi!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonda şüpheli bir tırın dorsesinde muhtelif pek çok kaçak eşya ele geçirilerek kaçakçılara büyük bir darbe indirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan ülkemize giriş yapan şüpheli bir tır mercek altına alındı.

Söz konusu tır, gümrük tescil işlemlerine müteakip X-ray tarama sistemine sevk edildi. Bakanlık tarama sistemlerinin şüpheli yoğunluk uyarısı alması üzerine mezkur tır, detaylı arama yapılmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Arama hangarına çekilen tıra yönelik ekiplerce vakit kaybetmeksizin fiziki arama işlemine geçildi.

Yapılan detaylı fiziki aramalar sonucu tırın dorsesinde gümrük beyannamesinde belirtilmemiş üstelik faturasız ve belgesiz bir halde 102 bin 58 adet elektronik sigara, 540 adet cep telefonu, 3 bin 620 adet elektronik sigara likidi, 36 bin 100 adet elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 adet elektronik sigara başlığı, 260 adet akıllı kol saati ile 853 bin 745 adet ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Ekiplerce ele geçirilen kaçak eşyanın piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon TL olduğu belirlendi. Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan eşyalara ve tıra el konuldu.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla kaçakçılara büyük darbeler indiren Gümrük Muhafaza ekipleri her tür kaçak eşyaya yönelik mücadelesini ülkenin dört bir yanında kararlılıkla devam ettirmektedir.