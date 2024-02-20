Kapıkule’de 33 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde Kapıkule Gümrük Kapısında 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük sahasına gelen araçlar mercek altına alındı. Şüphe üzerine incelemeleri derinleştirilen bir tır aracı, X- ray araç tarama sistemine sevk edildi. NARKOKİM birimlerince yürütülen kontrollerde, tır aracında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller neticesinde, araca profesyonelce gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere toplam 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olarak belirlenen uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.