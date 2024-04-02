Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit yok!

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tahmini piyasa değeri 95 milyon lira olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.