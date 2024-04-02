Son Dakika
Kapıkule'de zehir tacirlerine geçit yok!
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM 02.04.2024, 11:44
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 220 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araca yönelik olarak Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda tahmini piyasa değeri 95 milyon lira olan yaklaşık 220 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
|13. Bournemouth
|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü