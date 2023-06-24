Kapıkule'de yavru piton operasyonu

Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, siyah çoraplara konulmuş vaziyette uyuşturulmuş 32 adet piton cinsi yavru yılan kaçakçıların elinden kurtarıldı.Erdoğan DEMİR/Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmazken bu sefer de canlı hayvan kaçakçılarına geçit verilmedi.

Kapıkule Gümrük Kapısına, Almanya’dan gelen tır gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından standart depo kontrol noktasında ekiplerin şüphesi üzerine detaylı olarak incelemeye alındı. Araç incelenirken araç sürücüsünün tedirgin halleri ekiplerin dikkatini çekti. Araç çekici kısmında bulunan bez bir çanta açıldığında içerisinde siyah çoraplara konulmuş vaziyette uyuşturulmuş canlı piton cinsi yavru yılanlar tespit edildi. 4 tanesi ölü olmak üzere toplamda 32 adet yavru piton ele geçirildi.

Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında tır sürücüsü yavru pitonları Almanya’da bir fuardan aldığını ve beslemek için ülkeye getirdiğini belirtti. Yavru pitonlar ekipler tarafından korumaya alınması için Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Gümrük Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında doğasından kopartılan ve kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen yavru pitonları hayvan kaçakçılarından kurtardı.

Ulusal ve uluslararası yasalarla koruma altında bulunan yaban hayvanlarının yırtıcı ve saldırgan türlerinin beslenmesine izin verilmediği bilindiği halde ülkemize getirilerek ticaret malzemesi haline getirilmesi ve nesillerinin tehlikeye düşmesi Gümrük Muhafaza ekiplerince engellendi.