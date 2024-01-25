Kapıkule'de tırdan uçak çıktı!

Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği aramada TIR içerisinde parçalar halinde Uçak ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği aramada TIR içerisinde parçalar halinde uçak ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Transit Refakat Belgesi (TRB) muhteviyatı eşyayı taşıyan dorse incelemeye alındı.

Yapılan incelemede Türkiye’ye varışlı olmadığı halde Transit Refakat Belgesi muhteviyatı eşya ile birlikte tescil işlemi olmadığı anlaşılan dorsede kanatları demonte halde 1964 model Cesna F172 uçak ele geçirildi.