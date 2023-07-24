Kapıkule'de kaçak gelinlikler X-Ray'a takıldı!

Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu bir minibüse düzenlediği operasyonda kaçak olduğu belirlenen 2 milyon 240 bin lira değerindeki çok sayıda gelinliğe el koydu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerİ yaz aylarında gümrük kapılarındaki geçişlerin artmasına rağmen etkin kontrollerini sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen risk analizi çalışmalarında Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu minibüs şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. Şahısların tarama öncesinde şüphe uyandıracak şekilde araçtan çok sayıda siyah poşet indirmeye çalıştığı fark edildi. Harekete geçen ekipler şüphelilere müdahalede bulunarak detaylı arama başlattı.

Yapılan kontrolde siyah poşetlerin içinden çok sayıda gelinlik çıktı. Kontrollerde 22 adet siyah poşet içerisinde 73 adet gelinlik ele geçirildi. Ele geçirilen gelinliklerin 2 milyon 240 bin lira değerinde olduğu anlaşıldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.