Kapıkule'de kaçak cep telefonlara el kondu

Edirne Kapıkule’de 53 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısı Yolu üzerinde sürücülüğünü Bulgaristan uyruklu D.G.P adlı şahsın yaptığı kendisine ait araçta yapılan aramada; piyasa değeri 318 bin lira olan 53 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile olayla ilgili tahkikat başlatıldı.