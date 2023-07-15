Kapıkule'de 133 kg esrar yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’a yönelik düzenlediği operasyonda toplamda 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilo esrar yakaladı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde yürüttükleri operasyonda Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısına gelen Tır X-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın yapılan X-ray taramasında şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi neticesinde, araç fiziki kontrollerin yapılması amacıyla arama hangarına alındı. Yapılan kontroller esnasında hassas burunlu narkotik köpeğinin aracın yükü olan CNC makinası üzerinde yoğunlaşıp tepki vermesi üzerine, ekiplerce makine kapağı açıldı.

Makinenin içerisinde çeşitli bölgelerine gizlenmiş siyah naylona sarılı halde, şeffaf poşetler içinde yeşil renkte bitkiler tespit edildi. Bitkilerden alınan numuneler test edilerek esrar cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Bulunan esrarın toplam 100 paket içerisinde yaklaşık 133 kilo olduğu belirlendi. Konuyla ilgili olarak Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda, dikkatli ve özverili çalışmaları sayesinde ülkemize getirilmeye çalışılan uyuşturucuların önüne geçip zehir tacirlerine darbe vurmaya devam ediyor.