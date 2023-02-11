Kapıkukle de bir tırda 50 kg esrar ele geçirildi

Bulgaristan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tırda 50 kilo esrar ele geçirdi.

ERDOĞAN DEMİR( EDİRNE İGFA)

KapitanAndreevo sınır kapısına Türkiye'ye giriş yapmak üzere Romanya'dan gelen Türk plakalı bir TIR aracında 50 kilo esrar ele geçirildi.

Romanya'dan gelen TIR’ın Türk sürücü Türkiye'ye taşıdığı yük belgelerini sunduktan sonra araç aramaya tabi tutuldu.

Yapılan aramada TIR römorkunun sağ ön kısmındaki mal paletleri arasında 109 polietilen poşetin bulundu.

Yapılan uyuşturucu testinde narkotik maddenin esrar olduğu belirlenirken, toplam brüt ağırlığı 50,04 kilo olarak ölçüldü.

Türk sürücü gözaltına alınırken uyuşturucunun yaklaşık 2 milyon Türk Lirası'na eşdeğer olduğu belirlendi.