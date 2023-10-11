Kapıköy Gümrüğü'nde 'saç' pperasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri Kapıköy Gümrük Kapısı’nda peşi sıra düzenlediği operasyonlarda toplam 56 kilo 230 gram ve değeri 1 milyon 348 bin TL olduğu belirlenen doğal insan saçı yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında ülkemize giriş yapmak üzere İran’dan gelen bir şahsı şüpheli görerek takibe aldı.

Ekiplerin takibine alınan şahsın tedirgin hareketlerde bulunması üzerine ilgili şahıs ekiplerce X- ray tarama sitemine sevk edildi.

Sevk sonucu ilgili kişiden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine şahsa yönelik detaylı fiziki aramaya geçildi. Ekiplerin araması sonucu şahsın ayakkabı tabanlığının altından ve beraberindeki valizinden 4 kilo 900 gram doğal insan saçı yakalandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyon sonucu ele geçirilen insan saçının değerinin 117 bin 665 TL olduğu belirlendi.

Gümrükler Muhafaza Ekiplerinin Kapıköy Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir hususi araç takip altına alındı.

Yapılan risk analizleri doğrultusunda şüpheli görülerek arama hangarına çekilen araç detaylı tarama yapılmak üzere X-ray tarama sistemine sevk edildi.

Tarama sonucu şüpheli yoğunluklar alınması üzerine detaylı fiziki aramaya yönelen ekipler araç içerisindeki bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram doğal insan saçı yakaladı. Ele geçirilen insan saçlarının değerinin 1 milyon 231 bin TL olduğu belirlendi. Olaylarla ilgili olarak Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.