KAPEM'de yeni kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar binlerce kişiye ücretsiz sertifikalı eğitim imkanı sunan Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de 52. Dönem kursları için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Gülbahçe içerisindeki Paşakonağı’nda bulunan KAPEM’de 52. dönem kursları önümüzdeki haftalarda başlayacak. Merkezde bu dönemde, Fransızca A1, Almanca A1 ve A2, Japonca A1, Bilgisayar İşletmenliği, İnternet Programcılığı, Diksiyon Spikerlik ve Sunuculuk, Çocuk Bakım Elemanı, Yağlı Boya ve Türk İşaret Dili (TİD) kursları açılacak.

Hafta içi gündüz ve akşam ile hafta sonu açılması planlanan kurslara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 10 Şubat 2023 tarihine kadar Paşakonağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.