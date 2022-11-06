KAPEM'de Japonca kursları başlıyor

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’de, Japonca ve Güzel Sanatlara Hazırlık (Resim) Kursları açılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAPEM’de, iki farklı branşta daha kurs açılacak. Merkezde halen eğitimleri süren yabancı dil, hobi ve meslek edinme kurslarına ek olarak A1, A2 ve B1 seviyeleri Japonca Dil Kursu ve Güzel Sanatlara Hazırlık (Resim) Kursu için kayıtlar başladı.

Uluslararası firmalarda çalışma hedefi olan ve Japonca seviye tespit sınavlarına(JLPT) hazırlanmak isteyenlerin katılabilecekleri Japonca Kursu ve hayallerindeki Lise ve Üniversitelere hazırlanmak isteyen gençler için düzenlenecek olan Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu’na katılmak isteyen gençler 15 Kasım 2022 tarihine kadar kayıtlarını yaptırabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, bu tarihe kadar Paşakonağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.