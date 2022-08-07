Kapadokya Balon Festivali'ne Büyükkılıç ailesi sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte davet edildiği, Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali’ne katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 3’üncü Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali, bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 22 firmanın katılımıyla gerçekleşirken, festivale Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Festivale, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Ürgüp’ün Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün daveti üzerine Kapadokya-Ürgüp Balon Festivali’ne katılarak kortej yürüyüşüne eşlik etti.

Klasik otomobillerin ve sıcak hava balon sepeti taşıyan araçların yer aldığı kortej yürüyüşü sonrası festival alanında Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra stant alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, Ürgüplü vatandaşların da ilgisiyle karşılandı.

Sıcak ve samimi ortamda vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, “Bu güzel festivalde tüm katılımcılar gibi biz de çok keyifli bir gün geçirdik. Misafirperverliği için Ürgüp Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk’e teşekkür ediyorum” dedi.