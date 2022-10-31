Kantinlerin kira artışları yüzde 25'e sabitlendi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Maliye Bakanıyla bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek "2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25'le sabitleme kararı aldık." dedi.KOCAELİ (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kocaeli Valiliğinde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısı öncesinde okul kantinlerindeki kira artışlarını takip ettiklerini ve Maliye Bakanlığı, veliler ve son olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile görüşmeler yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin ve okula giden velilerimizin okul içindeki kantinlerden sağlıklı ve makul fiyatla faydalanabilmeleri için 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kantinlerdeki kira artışını yüzde 25'le sabitleme kararı aldık."

Ayrıca Kocaeli'de İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda kentin eğitim alanında geldiği noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını ifade eden Bakan Özer; kentin yeni okul yapımı, mevcut yapıların güçlendirme çalışmaları ve büyük onarımları için 960 milyon liralık eğitim yatırımı bütçesi bulunduğunu, bu miktara 1 milyar 325 milyon liralık ilave yapılarak 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 285 milyon liraya çıkarılması kararı aldıklarını kaydetti.