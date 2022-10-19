Kanser taraması randevu sistemi açıldı

Kanser taraması randevu sistemi kullanıma açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu paylaşımda, her ilde en az bir tane olmak üzere 347 kanser tarama merkezi olan KETEM'lerle ilgili verdiği bilgide, geçen yıl 4,4 milyon kanser taramasının yapıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tarama sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımına açıldığını duyurdu.

Bakan Koca, kanser taramalarını yaygınlaştırmak ve ücretsiz tarama hizmetlerinden daha fazla sayıda vatandaşımızın faydalanmasını sağlamak amacıyla pilot uygulama olarak hayata geçirdikleri sistemi Türkiye genelinde Aile Hekimlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi.

Söz konusu uygulama ile aile hekimlerinin, sorumlu oldukları kişileri arayıp, kanser taramasına davet edeceklerini belirten Bakan Koca, paylaşımında, "Taramayı kabul edenlere, ilgili merkezler hakkında bilgi verilip, kendilerine randevu oluşturulacak. Randevu bilgileri cep telefonlarına SMS ile de iletilecek" dedi.

2021'DE 4,4 MİLYON KANSER TARAMASI YAPILDI

Paylaşımında kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile de bilgi veren Bakan Koca, her ilde en az bir tane olmak üzere 347 Kanser Tarama Merkezi'nin olduğunu, 41’i mobil tarama aracı olup, kırsal bölgelerde yaşayanlara ve dezavantajlı gruplara hizmet verdiğini söyledi.

2021 yılında 4,4 milyon kanser taraması yapıldığını ifade eden Bakan Koca, bu yıl ise, sadece ilk 6 ayda 4 milyon tarama gerçekleştirildiğini ve bunun yaklaşık 1,3 milyonunu meme kanseri taramaları oluşturduğunu belirterek, "Taramalarda pozitif ya da şüpheli bulunan vakalar, 81 ilde belirlenmiş olan Tarama Sonrası Teşhis Merkezlerine yönlendirilerek ileri tetkikleri yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1582761576167186432