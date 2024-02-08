Kandıra Akçakese-Boşnaklar yolunda üstyapı tamam

Kandıra Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı yolda asfaltlama sonrası yol çizgileri de çekildi

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra ilçesinde köy yollarında üstyapı çalışmalarıyla konforlu ulaşım ağı oluşturulmaya devam ediyor. Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 metre uzunluktaki yolda üstyapı çalışmaları tamamlandı. Yol çizgileri çekilerek asfaltlaması tamamlanan yolla Akçakese-Boşnaklar köyleri arasında ulaşım konforu sağlandı. Çizgilerin de çekildiği yola Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 bin 500 ton asfalt, 5 bin 200 tonda plent miks temel serildi.