Kandilli'den 'Marmara Denizi' açıklaması

Marmara Denizi'nde deniz suyunun yer yer 20 metreye kadar çekilmesi paniğe neden olmuştu... Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.İSTANBUL (İGFA) - Marmara Denizi'nde kıyılarda deniz suyu yer yer 10 ila 20 metre arasında çekilmesi dolayısıyla bazı vatandaşların durumu olası deprem aktivitelerine bağlamasına karşın oluşumun rüzgarın esiş yönüyle ilgili olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden su çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır'' ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/Kandilli_info/status/1625124867212279810