Kandil gecesinde sahra mesaisi

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’a giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kurulacak sahra hastanesi için kandil gecesini ekiplerle birlikte çalışarak geçirdi.HATAY (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve MÜSİAD tarafından Hatay’ın Defne ilçesine yapılacak 54 yataklı konteyner sahra hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Halen bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kandil gecesini ekiplerle birlikte çalışarak geçirdi. Başkan Büyükakın; “Yaraların biran önce sarılması için çabalıyoruz” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin hemen ardından tüm ekiplerini bölgeye sevk eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarına devam ediyor. Hatay’da kuracağı sahra hastanesi için bölgeye konteyner sevk etmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, hastanenin kurulacağı alanda altyapı çalışmalarına devam ediyor. Halen bölgede bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kandil gecesinde ekiplerle birlikte çalışarak geçirdi.

Hastanenin yapılacağı alanda Kocaeli Büyükşehir ekipleri alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler hastanenin biran önce kurulması için gece geç saatlere kadar bölgede çalışıyor. Miraç kandilinde de ekipler Başkan Büyükakın ile birlikte çalışmalara devam etti.

Bölgedeki çalışmaların önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın; “İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum. Böyle kutlu bir gecede kardeşlerimiz afete maruz kalan kardeşlerine yardım için koşup bölgeye geldi. İnanılmaz bir emek veriyorlar. 54 yataklı sahra hastanesi kurup insanların yarasına merhem olmak için gece gündüz çalışıyorlar. Bugünde kandil olmasına rağmen çalışıyoruz. Milletçe bu geceyi acı içerisinde, yas içerisinde geçiriyoruz. İnşallah yaraları hızlı bir şekilde saracağız. Önemli olan birlik beraberlik içerisinde olması, yüreklerin bir ve beraber atması. Onu burada görüyoruz. Bu duygu düşüncelerle tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum” dedi.