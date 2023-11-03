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Kandil'de havadan 3 terörist etkisiz!
GÜNDEM 03.11.2023, 10:19
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Kandil Bölgesi'ndeki 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1720346856780132540
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