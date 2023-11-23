Kanal Kütahya şehre yakışacak

Kütahya'nın vizyon projelerinden birisi olan Kanal Kütahya’daki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Allah nasip ederse temmuz ayı sonu itibariyle burayı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'da vatandaşların vakit geçirebileceği ve sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için çalışan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın vizyon projelerinden biri olan Kanal Kütahya’daki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmaların geldiği son aşamaya ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Değerli hemşehrilerim, Kanal Kütahya projemizin ana etabı olarak planladığımız inşaat alanımızdayız. Şu anda suyun toplanacağı gölet bölgesi ve göletin ortasındaki restoranımızın imalatı devam ediyor. Yine gölün içerisindeki yürüme platformlarının beton kazıkları çakılmıştı, şimdi de onların demir montajlarına başlanmış durumda. Altyapıyla ilgili de kanalizasyon ve diğer çalışmalarda devam ediyor. Allah nasip ederse temmuz ayı sonu itibariyle burayı şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bungalov evler ve restoran bölümünde yağış müsaade ettiği sürece hızlı bir şekilde imalatlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.