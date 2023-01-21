Kanal Kütahya'da hummalı mesai

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Dumlupınar Mahallesi’nde Kanal Kütahya Projesi’nin ikinci etabının yapıldığı bölgede incelemelerde bulundu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalıların vakit geçirebileceği, sosyal faaliyetlerde bulunabileceği alanları artırmak için yapımına başlanan Kanal Kütahya Projesi’nin ikinci etabındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kanal imalatının tamamlandığı projede vakit kaybedilmeden kaldırım çalışmalarına başlandı. Proje alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kanal Kütahya projemiz kapsamında imalatına başladığımız ikinci etapta 2022 yılı içerisinde yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki kanal imalatımız tamamlandı ve Şehit Ömer Halisdemir Caddemiz boyunca Dumlupınar Mahallemize hizmet edecek bu uygulamamızın şu anda da kaldırım imalatları başladı. Nasip olursa peyzaj düzenlemeleri de tamamlandığında şehrimize çok güzel bir etkinlik alanını daha kazandırmış olacağız. Mahallemiz başta olmak üzere Kütahya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.