Kanal İnegöl yeşilleniyor

Bursa'nın İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan şehrin ilk kapsamlı dere ıslahı projesi Kanal İnegöl’de peyzaj çalışmaları başladı. 850 metre uzunluğundaki alan, 235 adet yetişkin ağaçla yeşillendiriliyor.İNEGÖL (İGFA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Başkan Alper Taban’ın seçim vaatleri arasında da yer alan vizyon projesi Kanal İnegöl’ün peyzaj çalışmaları başladı. İlk etapta 850 metre uzunluğundaki alanda başlayan proje ile bölgenin çehresi değişirken, İnegöl’ün ilk kapsamlı dere ıslahı projesi olan Kanal İnegöl Mesudiye Mahallesinde örnek bir yaşam alanına dönüşüyor.

Görsel olarak İnegöl’e yakışmayan bir alan iken şehrin en gözde alanına dönüşen bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 850 metre uzunluğundaki bölgede dere ıslahıyla birlikte bir sosyal yaşam alanları inşa ediliyor. Projede peyzaj çalışmaları başlarken; 1900 metre bordür ve 600 m2 parke taş döşemesi yapıldı. Çeşitli türlerde 235 adet yetişkin ağaç dikimi gerçekleştirilen alan, aynı zamanda yeşiller içerisinde bir sosyal donatı alanına dönüşüyor.