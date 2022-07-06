Kamyon kasasında konser verdi

TikTok’ta 1.7 milyon takipçisi ile fenomen olan Begüm Polat çektiği video ve yaptığı işlerle gündemden düşmüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Sahnelerin güzel şarkıcısı işten işe koşarken sahnedeki halleriyle de sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında olmayı başarıyor. Tokat’ta düzenlenen Gökbel Yaylası Çiçek Festivaline davet edilen ünlü şarkıcı ve fenomen Begüm Polat, kamyon kasasında sahneye çıkarak gündem oldu.

Kamyon kasasında verdiği konserle sosyal medyada gündem olan Begüm Polat, giydiği kıyafetiyle de izleyenlerin dikkatini sahneden ayırmadı. İşini ciddiye aldığını ve önemsediğini dile getiren Begüm Polat “Nerede sahne alırsam alayım giyimime aynı önemi veririm şehirde mini köyde eşofman giymem beni dinlemeye gelen nerede ve kimse benim için önemlidir. Konserlerime il il, köy köy devam edeceğim bana bodrumda bir sarı kamışta benim memleketimse ben varım, her zamanki şıklığım ve şarkılarımla” dedi. Ünlü şarkıcı ve fenomen Begüm Polat, konserlerini sosyal medya hesabından yayınlarken, izlenme rekoruna doğruda gidiyor.