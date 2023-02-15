Kamuda 'özlük haklar' saklı tutulacak

Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarının tüm özlük hakları saklı tutulacak.ANKARA (İGFA) - Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre, idari izinli sayılan kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı ve çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacağının altı çizildi.

OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

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