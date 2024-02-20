Kamuda çalışan engelli memur sayısı 70 bini aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, “2002 yılında kamuda çalışan engelli memur sayısı 5 bin 777 iken, son 20 yılda bu sayı yaklaşık 12 kat artarak 68 bin 396'ya yükseldi. Bugün yapılacak 2 bin 392 atamayla engelli memur sayımız 70 bini aşmış olacak." dediANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen Engellilerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yapılan atama ile sadece engelli vatandaşları iş sahibi yapmadıklarını, aynı zamanda bu konuda farkındalık sağladıklarını söyledi. Bakan Göktaş, herkes için eşit ve erişilebilir bir hayatın, engelli vatandaşların gündelik yaşamın içinde daha fazla yer almasıyla mümkün olacağını belirtti.

Engelleri nedeniyle eğitim-öğretim alamayan, sokağının ötesine gidemeyen birçok insanın, artık kendisini ekonomik açıdan da sosyal açıdan da daha özgür hissettiğini, bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan sosyal politikalarını geliştirdiklerini ve kalkınma yolculuğunu sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, engellilerin temel haklarını korumak amacıyla imzaladıkları uluslararası sözleşmeler ve Anayasa başta olmak üzere iç mevzuatta da önemli adımlar attıklarını anlattı.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 20 YILDA YAKLAŞIK 12 KAT ARTTI

Anayasa'nın eşitlik ilkesinin yanı sıra düzenlemelerin öngördüğü pozitif ayrımcılık esaslarının engellilere yönelik istihdam politikalarının temelini oluşturduğunu belirten Göktaş, 2012'de başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının, kamuda çalışan engelli personel sayısındaki artışı sağlayan en önemli etken olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceklerini vurgulayan Bakan Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda açıklanacağını kaydetti.