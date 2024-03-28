Kamu taşınmazlarında eğitim ve yurt faaliyetleri için 'üst hak' değişikliği
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte 12 maddede değişikliğe gidildi.
Değişikliklerde söz konusu yönetmeliğin 5 ve 6'ncı maddelerinin birinci fıkralarındaki (a) bendinde yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılırken, 5. maddeye "(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir" fıkrası, 6. maddeye ise, "(2) Birinci fıkrada belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığı; Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen veriler birlikte dikkate alınarak değerlendirilir" fıkrası eklendi.
Yönetmelik hükümlerini taşınmazın mülkiyet durumuna göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve taşınmaz maliki diğer kamu kurum ve kuruluşları yürütüleceği bildirildi.
Yönetmelikteki değişikliğe dair kararın detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz
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|27
|31
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|27
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|27
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|27
|27
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|27
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|27
|7
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|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
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|28
|63
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|29
|56
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|21
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