Son Dakika

Kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

GÜNDEM 31.12.2023, 12:10
Kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedelleri kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 5,66 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 8,85 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 11,61 lira olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2024 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 5,66 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 8,85 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 11,61 lira kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ilave kira bedeli metrekaresi 1,36 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu tebliğdeki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 2,58 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 2,24 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 4,81 lira, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 1,2 lira ilave kira bedeli alınacak.

YAKITI KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN KONUTLAR

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 4,64 yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 54 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 17 44
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 17 30
4. Kayserispor 17 29
5. Beşiktaş 17 29
6. A.Demirspor 17 27
7. Rizespor 17 26
8. Antalyaspor 17 24
9. Kasımpasa 17 23
10. Sivasspor 17 21
11. Ankaragücü 17 20
12. Alanyaspor 17 20
13. Hatayspor 17 19
14. Başakşehir 17 19
15. Gaziantep FK 17 19
16. Konyaspor 17 18
17. Karagümrük 17 17
18. Samsunspor 17 15
19. Pendikspor 17 14
20. İstanbulspor 17 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 19 42
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 19 40
5. Tottenham 19 36
6. West Ham United 19 33
7. M. United 20 31
8. Brighton 19 30
9. Newcastle 19 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 18 25
13. Crystal Palace 20 21
14. Fulham 19 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Atletico Madrid 18 38
4. Barcelona 18 38
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 18 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5