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Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı

GÜNDEM 29.11.2022, 17:51
Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu toplandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içinde olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Kurulun üçüncü toplantısına bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ulusal kamu diplomasisi koordinasyon süreci çerçevesinde, 2019'dan itibaren iş birliği halinde yapılan çalışmalar, Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında gelinen nokta ile bundan sonraki süreç için öneri ve hedefler ele alındı.

Açılışta konuşan İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin kuruluşundan itibaren, Türkiye'nin kamu diplomasisi alanındaki çalışmalarının İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü hatırlattı. "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm alanlarda olduğu gibi kamu diplomasisi alanında da büyük bir atılım içindeyiz." diyen Başkan Altun, Türkiye'nin bu alandaki başarılarını daha da ileriye taşımak için en kritik unsurun, tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde bu işi yürütmek olduğunu vurguladı.

İLETİŞİMİN YÜZYILI

Kamu diplomasisi alanındaki çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yaptığı "iletişim seferberliği" bağlamında değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda yürütmeye çalıştıklarını dile getiren İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı, İletişim Yüzyılı olacaktır." düsturu etrafında bu çalışmaları derinleştirme gayretinde olduklarını kaydetti. Başkan Altun, "İletişim Yüzyılı'nın" en önemli sacayaklarından birinin de kamu diplomasisi alanındaki çalışmalar olacağını düşündüklerini söyledi.

TÜRKİYE MARKASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ

Kamu diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin odak noktasını, "Türkiye markasını güçlendirmek" ilkesinin oluşturduğunun altını çizen İletişim Başkanı Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce ülkemizin itibarını daha da yükseltmek en önemli hedeflerimizden biridir. Milletimizin, devletimizin tez ve iddialarını uluslararası alanda her hal ve şartta tavizsiz şekilde savunmak aynı şekilde ana hedeflerimizden bir tanesidir. Kamu diplomasisi perspektifimizin bir diğer hedefi, devletimizin gücünü, kabiliyetlerini, imkânlarını dünyaya göstermek ve tanıtmaktır. Elbette bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin çekim merkezi konumunu daha da pekiştirmek, artırmaktır. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ticaretten spora, bilimden iletişime, birçok alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Pozitif iletişim kampanyalarından dezenformasyonla mücadeleye, uluslararası etkinliklerden stratejik aktörlerle ilişki ve iş birliği geliştirmeye kadar, geniş bir yelpazede çok boyutlu çalışmalar yürütüyoruz. Elbette bu çalışmalarda dış politikamızın ana unsuru olan hakikati, adaleti ve insanı merkeze alma yaklaşımını da esas alıyoruz."

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