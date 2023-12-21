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Kamu Diplomasi Koordinasyonu toplandı

GÜNDEM 21.12.2023, 17:47
Kamu Diplomasi Koordinasyonu toplandı

İletişim Başkanı Altun, 4. Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu Toplantısı‘nda konuştuANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bir müttefik, bir ekonomik aktör, çekim merkezi olarak yol yürümeye devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisiyle krizlerin çözümü noktasında Türkiye etkin bir arabuluculukla küresel alanda bir aktör olarak varlık gösteriyor." dedi.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İletişim Başkanı Altun başkanlığında toplandı.

Kurulun dördüncü toplantısına bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların başkan ve başkan yardımcıları ile kamu kurumlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu diplomasisi ve stratejik iletişimin, devletin ana stratejik yaklaşımlarından biri olması için ciddi bir gayret ortaya koyduğunu, ciddi atılımların gerçekleştirilmesine imkân sağladığını söyledi.

Kamu Diplomasisi Koordinasyon Kurulunun bu anlamda kamu diplomasisinin kurumsallaşması ve devletin bütün kademelerinde etkin şekilde uygulanabilmesi için bir çatı kuruluş olarak hayata geçtiğini belirten İletişim Başkanı Altun, kurulun, kamu diplomasisi faaliyetlerinin daha sistematik şekilde hayata geçirilmesi, bütün kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesi noktasındaki önemine işaret etti.

Kamu diplomasisi çalışmalarının hedefinin "Türkiye markasını güçlendirmek" olduğunu dile getiren İletişim Başkanı Altun, "Elbette, Türkiye markasını güçlendirmek birinci hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda kamu diplomasisi çalışmalarımız her şeyden önce doğru ve etkin enformasyon sağlamak, iletişimi stratejik bir akılla gerçekleştirmek ve ülkemizin sahip olduğu akıllı güç potansiyelini en üst düzeyde kullanmak üzere hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin uluslararası itibarını güçlendirmek, Türkiye aleyhine sistematik bir şekilde sürdürülmeye çalışılan kara propaganda ve dezenformasyon kampanyalarına karşı güçlü şekilde, etkili iletişim yol ve yöntemleriyle karşı stratejiler üretmek ve bu bağlamda da bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin menfaatlerini gözetmek bizim en temel hedefimizdir." dedi.

Türkiye'yi ilgilendiren uluslararası ve bölgesel sorunlara ilişkin de Türkiye'nin perspektifini bütün dünyaya en net, açık, şeffaf şekilde aktarmanın kamu diplomasisi faaliyetlerinin en önemli ayaklarından olduğunu vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü dış politika perspektifinin önemli ayağı olan küresel barış ve istikrara katkı sunma vizyonunu da içerecek şekilde kamu diplomasisi faaliyetlerimiz geniş bir zeminde sürdürülmektedir." diye konuştu.

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