Kamu alacaklarına yeni oran! Gecikme zammı ve tecil faizi yükseldi

Kamu alacakları için gecikme zammı yüzde 3,5, tecil faizi ise yıllık yüzde 36 oldu.ANKARA (İGFA) - Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunda yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 olurken, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı da yüzde 36'a yükseldi.

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 36 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenen amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının uygulanması gerekecek.