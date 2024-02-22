Kalkınma Yolu kapsamında Şanlıurfa'ya yeni otoyol

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edilecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için gittiği Şanlıurfa'da Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti,

Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret ederek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "peygamberler şehri" Şanlıurfa'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa'nın geçmişte olduğu gibi bugün de çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek, kentin dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın merkezi olduğunu belirtti.

GAP ile Türkiye'nin en verimli ovalarından biri haline gelen Harran Ovası'nın Türkiye'nin ve hatta dünyanın da gözbebeği haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "İşte böylesine tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip olan Şanlıurfa'nın, tarımının, turizminin, ticaretinin gelişmesi için ne gerekiyor? Elbette, ulaşım ağının güçlü olması gerekiyor. 2002 yılından bu yana Şanlıurfa'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 58 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 28 kilometreden 619 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa-Birecik Otoyolu, Adıyaman-Kâhta-Siverek Yolu'nda Nissibi Köprüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa Doğu ve Güneybatı Çevre Yolları, Şanlıurfa-Viranşehir Yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre yollarının kesiştiği noktada bulunan Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nı açarak Şanlıurfa'nın şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Günlük yaklaşık 25 bin aracın geçtiği bu noktada dur-kalk beklemelerinin ortadan kalkmasıyla kavşaktaki geçiş süresini 5 kat azalttık. Şanlıurfa'yı Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda da 13 milyar 876 milyon lira proje bedeliyle 13 karayolu projesine devam ediyoruz." dedi.

URFARAY PROJESİNİ HAYATA GEÇİREREK 2028'DE BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Bakan Uraloğulu, Şanlıurfa'nın demiryolu ulaşım ağını güçlendiren çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, Karkamış-Nusaybin hattı ile Karkamış-Zenginova arasındaki 120 kilometre demiryolu hattını yenilediklerini söyledi. Şanlıurfa'ya sevda ile hizmet ettiklerini ve bunu sürdüreceklerini aktaran Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Şanlıurfa-Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu proje ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanı'na gelecek yüklerin 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa ederek Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın milletvekilliği ve bakanlığı döneminde Türkiye'ye önemli hizmetleri bulunduğunun altını çizerek, kendisinin de bunlara yakından şahitlik ettiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Şanlıurfa temaslarında ayrıca Şehir Hastanesi Kavşak Projelendirme alanıyla, Ballıkaya Kavşağı Proje Alanında incelemede bulundu.