Kalın, afet bölgelerindeki çadır sayılarını paylaştı

Hatay’da çadır yetersizliği eleştirileri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, illere göre kurulan çadır sayısını paylaştı. Kalın, en fazla çadırın Hatay’a kurulduğunu bildirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, deprem bölgelerine yapılan çadır sevkiyatının devam ettiğini ve edeceğini belirterek, sosyal medya hesabından çadır sayılarını paylaştı.

Sözcü Kalın, çadır kentlerin yanı sıra konteyner kentlerin kurulduğunu, prefabrik ve piriket evlerin de yapılıyor ve yapılmaya devam ettiğini ifade ederek, "Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek" mesajı verdi.

Kalın'ın paylaşımını yaptığı depremzede illerde şu ana kadar kurulan çadır sayıları şöyle:

▪️ Hatay - 69.766

▪️ Kahramanmaraş - 66.685

▪️ Gaziantep - 49.670

▪️ Adıyaman - 45.852

▪️ Malatya - 25.380

▪️ Adana - 17.515

▪️ Şanlıurfa - 8.838

▪️ Osmaniye - 7.170

▪️ Diyarbakır - 6.328

▪️ Kilis - 3.605