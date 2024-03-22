"Kalemkâr Okullar"da ilk çalıştay Bursa'da

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, geleneksel Türk sanatlarından biri olan kalem işi sanatını "Kalemkâr Okullar" projesiyle gün yüzüne çıkarıyor.BURSA (İGFA) - Yüzyıllar boyunca Türk sanatlarının bir dalı olarak sivil, dinî, askerî ve mimari yapıların iç ve dış mekân süslemelerinde önemli bir unsur olan kalem işi sanatı, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Kalemkâr Okullar" projesiyle hayata geçiyor.

Kadim bir gelenek olarak büyük kentlerden köylere kadar geniş bir alanda örnekleri bulunan kalem işi sanatının günümüzde nadir kullanılması nedeniyle yeniden canlandırılması amacıyla hazırlanan proje, kalem işi sanatının içinde barındırdığı kültürün gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak.

Proje kapsamında söz konusu sanatın Türk İslam motifleriyle okul mimarisinde görünür hâle getirilmesi planlanırken bu süreçte öğrenci, öğretmen ve alanında uzman akademisyen ve sanatkârların birlikte katılımının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca proje ile sürecin duyuşsal ve bilişsel yönde öğrencilerin manevi iyi oluşuna ne gibi katkılar sağladığının araştırılması da amaçlanıyor.

Bu çerçevede "Kalemkâr Okullar" projesinin ilk çalıştayı, Osmanlının kalem işi sanatında merkez üslubunu temsil eden Bursa Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlendi.

Projeye ilişkin konuların mercek altına alındığı çalıştayda, "Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar" programı uygulayan imam hatip okullarının mimarisinde lokal bir alanın "Kalem İşi Türk İslam Sanatı ile tezyin edilmesi süreci organize edildi. Bu sürece; öğrenci, öğretmen, alanında uzman akademisyen ve sanatkârların ne yönde katkı sağlayacağı kararlaştırıldı.

Ayrıca projenin hedefleri doğrultusunda geçmişten geleceğe uzanan söz konusu sanatla genç nesillerin yeniden buluşmasını izlemek ve bu şekilde projenin gelişimine katkı sağlamak amacıyla bir dizi sanat programının çekilmesi yönünde çalışmalar da görüşüldü.